Бывшего замминистра имущественных отношений Мурманской области будут судить за взятку

Бывшего замминистра подозревают в получении взятки в крупном размере. Фото: Иван МАКЕЕВ

В феврале 2020 года по подозрению в получении взятки в крупном размере задержали заместителя министра имушенственных отношений Сергея Бунтова. Также ему вменяют ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Также задержали заместителя руководителя имущественной казны Мурманской области Станислава Терентьева, которого обвиняют по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).

- По версии следствия, Бунтов при пособничестве Терентьева дал заведомо незаконное указание руководителю Центра технической инвентаризации и пространственных данных реализовать своему знакомому помещение, находящееся в оперативном управлении данного учреждения, по заниженной стоимости. За указанные действия бывший заместитель министра имущественных отношений и получил взятку в 200 тысяч рублей. Ущерб государству оценен в 1,38 миллиона рублей, - уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

На имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму более 4 миллионов рублей наложили арест, а также на незаконно реализованное помещения.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

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