Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: несовершеннолетним запретили ходить в торговые центры без взрослых

Северяне до 18 лет могут находиться в ТРЦ только со взрослыми. Фото: Мария ЛЕНЦ

С прошлой недели в Мурманской области стали вводить новые ограничения из-за роста числа зараженных коронавирусом. Причем некоторые правила - это хорошо забытое старое.

В марте 2020 года несовершеннолетним северянам уже запретили собираться компаниями в торгово-развлекательных центрах, затем находиться там без сопровождения взрослых. Ограничения сняли только в феврале этого года. И снова возвращают.

- Мы вводим ограничение - запрет посещения без сопровождения взрослых несовершеннолетних детей в торговых центрах. Когда начинается исследование - как, где и при каких обстоятельствах возможно было заражение, очень много случаев, когда происходит заражение от молодежи, находящейся в торговых центрах, - сообщил по итогам заседания оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.

Напомним: коронавирус в Мурманской области молодеет - все больше людей до 23 лет заражаются Covid-19.

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