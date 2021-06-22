Жителей Мурманской области предупреждают о сильных грозах

На юге и востоке Мурманской области 23 июня ожидаются грозы.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
22 июня, как и обещали синоптики, стало теплым, пусть и не без дождя, днем. Но дальше нас ждет непогода.
- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», в течение ночи 23 июня 2021 года на юге и востоке Мурманской области - Кандалакшский, Терский, Ловозерский районы - ожидаются сильный дождь и грозы, - предупредили в МЧС по Мурманской области.
Температура воздуха в среду будет Т+7+12°, днем на юге и в центральных районах +12+17°.
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