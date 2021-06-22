После Прямой линии президента с участием Дарьи Стариковой из Апатитов прошло четыре года

Дарья Старикова просила не сколько за себя, сколько за других. Фото: Первый канал

"Мои дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом!!!! Дай бог тем, кто заболел, скорей поправиться! Всем тепла, любви!!!!" - это последний статус, который успела сменить в "ВКонтакте" апатитчанка Дарья Старикова.

24-летняя девушка в июне 2017 года дозвонилась на Прямую линию с Владимиром Путиным. На фоне недостроенного хирургического корпуса местной больницы Даша рассказала президенту, что умирает от рака четвертой степени, в Апатитах закрыли роддом, хирургическое отделение, кардиологию, а всю медицину перевезли в Кировск.

Апатитчанка обратилась к президенту на фоне недостроенного корпуса больницы.

- Прошу не за себя, а за всех наших жителей. Я прошу вас восстановить больницу, - дрожащим от волнения голосом говорила северянка.

После эмоционального выступления на всю страну у нее даже открылось кровотечение, девушку срочно госпитализировали в Москву. Столичные врачи подарили надежду, что Дашу можно спасти: ее прооперировали, удалили опухоль, сделали химиотерапию, результаты были неплохие, девушка даже смогла встретиться с 7-летней дочкой. Она мечтала встретить дома Новый год, отвести ребенка в школу.

Дарью отправили на лечение в Москву, где появился шанс на спасение.

Но 1 мая 2018 года из Москвы пришла печальная новость - сердце Дарьи Стариковой остановилось. Похороны прошли на ее малой родине без лишних глаз.

Недострой, ставший фоном для апатитчанки, так и стоит на месте. Часть проблем, на которые жаловалась Даша, осталась, но все-таки есть и подвижки. Нашлись деньги на реконструкцию областного онкодиспансера, открылись новые кабинеты для диагностики раковых заболеваний.

30 июня состоится новая Прямая линия с президентом. Остается только догадываться, будут ли звонки из Мурманской области.

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