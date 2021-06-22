Гуляющих по Териберке медведей сняли на видео

Медведя увидели на въезде в Териберку. Фото: vk.com/my_teriberka

Накануне в Териберке заметили гуляющих по селу медведей. Косолапую семью часто видели рядом с населенным пунктом, но близко к домам она не подходила. Разве что хищники гуляли рядом с водопадом, чем напугали туристов.

Но в этот раз косолапая семья осмелела и вышла в саму Териберку. Камеры видеонаблюдения сняли одно животное у гаражей, а еще местные сфотографировали медвежат, которые пытались сделать из мусорных баков столовую.

Медвежата искали еду у мусорных баков. Фото: vk.com/my_teriberka

Информация о животных уже передана охотоведам. Если те оценят, что есть риск для людей, то семейство могут отстрелить. Напомним: в прошлом году уже решался вопрос, что делать с медведицей, которая прошла по туристке. Но тогда ее решили не ликвидировать.

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