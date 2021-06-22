В Мурманске прошла акция “Свеча памяти”

80 лет назад в 4 часа утра началась Великая Отечественная война, которая длилась 3 года 10 месяцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске у мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" в ночь с 21 на 22 июня прошла акция “Свеча памяти”. В этот день участники митинга вспомнили о том, что 80 лет назад именно в 4 часа утра началась Великая Отечественная война, которая длилась 3 года и 10 месяцев.

В акции принял участие и губернатор Мурманской области. Он зажег свечи, возложил цветы и выступил на митинге.

- 27 миллионов человек - страшная цифра и страшная цена той победы, благодаря которой мы сегодня живем в свободной стране, просыпаемся под мирным небом над головой. Мы должны сделать все, чтобы этой трагедии не повторилось, – отметил Андрей Чибис.

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