Новые коронавирусные ограничения заставляют жителей Мурманской области быстрее отдавать кредиты

Россияне, предвидя сложные времена, стали гасить кредиты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Микрофинансовые организации на третьей волне коронавирусных ограничений стали отмечать волну досрочного погашения небольших кредитов. Жители России в преддверии финансовых трудностей стремятся снизить долговую нагрузку.

- В Мурманской области доля досрочно погашенных займов за неделю в среднем выросла на 1,6 процентного пункта до 13,3%. Такие же данные зафиксированы в Карелии, Тульской и Ивановской областях, - сообщает "Коммерсантъ".

В основном досрочно погашаются займы размером менее 15 тысяч рублей. Люди стали и меньше подавать заявок - за неделю на 1,8% стало меньше обращаться новых клиентов и на 0,5% повторных.

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