О памятниках природы Мурманской области в Печенгском районе позаботятся волонтеры

В Мурманской области будут активнее работать по сохранению заповедных земель. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Центр социальных проектов Печенгского округа "Вторая школа" и заповедник "Пасвик" при участии регионального министерства природных ресурсов обсудили условия будущего соглашения. Идея его родилась из проекта "Туристические маршруты Печенгского округа" и развития сотрудничества в сфере охраны природы и окружающей среды в регионе. Основной его задачей является экологическое просвещение и сотрудничество в сфере охраны окружающей природной среды. стороны хотят развивать международные связи, помогать друг другу в защите природы от злоупотребления и незаконного природопользования.

- В частности, стороны говорили об оборудовании памятников природы регионального значения "Водопад на реке Шуонийоки" и "Кедр сибирский в Никельском лесничестве" объектами туристической инфраструктуры, уборке мусора, развитии волонтерского движения, проведении эколого-просветительских акций, - сообщает министерство природных ресурсов Мурманской области.

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