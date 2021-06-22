В Мурманской области снизили лимит добычи бурого медведя

Согласованная с охотниками квота на отстрел в этом сезоне составила 15%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новый сезон охоты на бурого медведя стартует в Мурманской области 1 августа. На период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года разрешено охотиться на 149 особей.

По данным Госохотнадзора, численность медведей сокращается, их пик пришелся на 2017 год, сейчас количество снизилось с 1118 до 994 косолапых на Кольском полуострове.

- Если в прошлом сезоне лимит составлял 157, то в этом 149. На самом деле квота охотниками не выбирается - максимум 60-70%, потому что охота на медведя очень сложная, - пояснил редакции “КП-Мурманск” Дмитрий Каск, начальник отдела государственного охотничьего надзора регионального минприроды. Большинство медведей, оказывается, погибает по естественным причинам - недостаток корма летом или не переживают спячку тоже из-за недостатка еды. Согласованная с охотниками квота на отстрел в этом сезоне составила 15%.

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