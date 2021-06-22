Медведей заметили в самой Териберке

Медведя увидели на въезде в Териберку. Фото: vk.com/my_teriberka

Не первый год рядом с Териберкой видят семью медведей. Мама с тремя малышами бродит рядом с населенным пунктом.

Но в последнее время косолапые стали меньше бояться людей и заходят в черту города. Так, в паблике "Моя Териберка" | интернет-газета" опубликовали фотографию медведя, который гуляет по самому поселку - хищника заметили на въезде в населенный пункт.

Напомним: на праздничных выходных в честь Дня России туристов эвакуировали от водопада, где гулял косолапый.

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