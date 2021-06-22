Мост через Кольский залив в Мурманске перекроют ради съемок фильма

Мост через Кольский залив перекроют ради съемок фильма. Фото: vk.com/public196337736
Водителей Мурманской области 22 июня ждут временные неудобства. Вечером нельзя будет поехать по мосту через Кольский залив.
- С 19.00 до 22.00 вводится временное прекращения движения транспортных средств (частично) на автомобильном мостовом переходе через Кольский залив в городе Мурманске в связи с проведением продюсерским центром «ВГИК – Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ съемок полнометражного художественного фильма – дебюта под рабочем названием «Шинед О’Коннор», - сообщили в «Мурманскавтодоре».
Напомним, что осенью не состоится спортивный фестиваль «Гольфстрим» - ради него надо было бы перекрыть мост через залив, а это посчитали нецелесообразным.
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