Мост через Кольский залив в Мурманске перекроют ради съемок фильма

Мост через Кольский залив перекроют ради съемок фильма. Фото: vk.com/public196337736

Водителей Мурманской области 22 июня ждут временные неудобства. Вечером нельзя будет поехать по мосту через Кольский залив.

- С 19.00 до 22.00 вводится временное прекращения движения транспортных средств (частично) на автомобильном мостовом переходе через Кольский залив в городе Мурманске в связи с проведением продюсерским центром «ВГИК – Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ съемок полнометражного художественного фильма – дебюта под рабочем названием «Шинед О’Коннор», - сообщили в «Мурманскавтодоре».

Напомним, что осенью не состоится спортивный фестиваль «Гольфстрим» - ради него надо было бы перекрыть мост через залив, а это посчитали нецелесообразным.

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