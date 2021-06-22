В Мурманской области из-за коронавируса отменили День молодежи, фестиваль селедки и "Гандвик"

Концерт Niletto в Мурманске отменяется из-за коронавируса. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мурманской области ужесточаются ограничения из-за коронавируса, причина тому - рост числа заболевших.

Одно из новых правил - отменяются все массовые мероприятия, которые проводятся как в помещениях, так и на свежем воздухе.

Уже в эту субботу, 26 июня, должен бы состояться фестиваль "Гандвик".

- Мы до последнего надеялись, что фестиваль удастся провести - с соблюдением необходимых мер безопасности. Строили планы, работали над программой и предвкушали нашу встречу. Но с 22 июня в Мурманской области отменяются все массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Команда фестиваля не имеет права рисковать здоровьем участников и гостей "Гандвика". Поэтому мы ставим подготовку к фестивалю на паузу. Мы просим всех с пониманием отнестись к новым эпидемиологическим ограничениям, - сообщили организаторы фестиваля.

Также отменяется фестиваль беломорской селедки, который должны были провести в Умбе 25 июня. А 27 июня не состоится празднование Дня молодежи в Мурманск и концерт Niletto.

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