Росгвардейцам пришлось выводить из баров Мурманска и Апатитов разбушевавшихся посетителей

Двух дебоширов росгвардейцы вывели из баров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дебоширов, устроивших скандалы в барах Мурманска и Апатитов, пришлось выводить Росгвардейцам.

На пульт дежурного вневедомственной охраны в Мурманске и Апатитах поступили сигналы «Тревога» с охраняемых объектов. На места происшествий, а ими оказались два бара, были направлены экипажи групп задержания.

– В Мурманском баре администратор заведения сообщил о посетителе, который нарушал общественный порядок. Мужчина нецензурно выражался в адрес работников и кричал на гостей. Попытки успокоить его, он игнорировал. Северянина вывели из помещения и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Аналогичный случай произошел в заведении на улице Космонавтов в Апатитах. Мужчина проявлял агрессию в адрес работников питейного заведения и выкрикивал непристойные слова, провоцируя конфликт с посетителями бара. На просьбы успокоиться и покинуть заведение не реагировал.

Сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего жителя Мурманска и 35-летнего жителя Апатитов за нарушение общественного порядка, впоследствии их передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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