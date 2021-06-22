В Высоком дождем затопило 12 квартир

Квартиры затопило из-за некачественного ремонта кровли. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Высоком в двух жилых дома дождем затопило 12 квартир. Инцидент произошел в домах на улицах Гвардейской и Можаева, где проводят капитальный ремонт кровель.

– В результате непринятых подрядчиком мер, во время дождя залитыми оказались двенадцати квартир, а также подъездов, в том числе с повреждением электропроводки, – сообщили в прокуратуре Оленегорска.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По ее итогам будут установлены причины и условия, которые способствовали затоплению. Ситуация находится на контроле прокурора города.

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