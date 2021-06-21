22 июня 2021 года в Мурманской области ожидается до +28

22 июня станет самым теплым днем перед наступающим похолоданием. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Синоптики предупреждают, что вечером 21 июня и в ночь на 22 число на Кольский полуостров придет сильный дождь с грозами.

А вот днем 22 июня нас ждет компенсация за непогоду. Будет облачно, но с прояснениями температура воздуха ночью составит +8+13°, днем +18+23°, на востоке области до +28°.

Правда, вторник станет самым теплым днем на неделе, затем нас ждет похолодание.

- 22 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с центральной части Скандинавии. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, температура воздуха днем +18+23° на востоке области +23+28°. 23 июня по территории нашего региона ожидается смещение холодного атмосферного фронта, поворот ветра к северному направлению: днем температура воздуха составит +9+14°. 24 июня температура воздуха существенно не изменится, - обещает региональный гидрометцентр.

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