В районе дороги в сторону Печенги в Мурманской области видели медвежонка

Медвежонка увидели в районе 1530 километра, что в народе называется "взлетная полоса"
Фото: Кирилл ПЕНКИН
В районе федеральной трассы в сторону Печенги местные жители встретили медвежонка, о чем сообщили в службу ЕДДС Печенгского района.
- Детеныша увидели в районе 1530 километра, что в народе называется "взлетная полоса", - пояснили редакции "КП-Мурманск" в ЕДДС. - Там вдоль федеральной трассы есть частные огороды. Вот за этими огородами он и бродил.
Диспетчеры сказали, что информация была только об одном медвежонке, без сопровождения в виде грозной мамы. Сигнал передан в соответствующие службы, больше информации нет. Рекомендовано посещать лесные территории с осторожностью.
- В случае встречи с косолапыми и успешного исхода звонить дежурному оператору круглосуточно: 81554- 6-03-21, 81554- 6-03-87, - пояснили сотрудники ЕДДС.
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