За последние сутки от коронавируса умерли 3 жителя Мурманской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 июня 2021 года - 1266 человек.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 52 697 человек, 105 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+73, всего 26365), следом идет Североморск (+6, всего 4798). Тройку замыкает Кандалакшский район (+1, всего 3547). Выздоровели 48 846 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 2585 человек.

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