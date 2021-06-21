Кому в Мурманской области надо будет обязательно сделать прививку от коронавируса

В Мурманской области определены категории людей, которые должны будут вакцинироваться от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Названы профессии, представителям которых в Мурманской области надо будет обязательно сделать прививку от коронавируса. Губернатор Андрей Чибис отметил, что среди привитых есть заболевшие, но они легче переносят болезнь.

– Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий населения, – сказал губернатор во время оперативного совещания 21 июня.

Подробности того, как и кого будут прививать от коронавируса, опубликуют 23 июня. Вот список профессий, которых ждут обязательная вакцинация: – сотрудников сферы торговли; – работников транспорта; – сотрудников социально-культурных объектов; – госслужащих; – работников образовательных организаций; – сотрудников сферы общепита.

С 21 июня в регионе введены новые ограничения из-за коронавируса.

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