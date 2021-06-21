В Дальних Зеленцах продаются земельные участки

800 соток в Дальних Зеленцах продают за 2.5 миллиона рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Вслед за продажей земных участков у старинного русского села Поной в интернете появились объявления о продаже таких же труднодоступных земель - в Дальних Зеленцах.

Место удивительное само по себе - две пятиэтажных хрущевки, заброшенная школа и детский сад, множество мелких одноэтажных домиков и развалины терема биологического института. Земельный участок размером 800 соток стоит здесь 2,5 миллиона рублей.

- Для смелых в турбизнесе! И любителей рыбалки и охоты! На берегу Баренцева моря! - гласит объявление.

Правда, как выяснилось, оно на сайте уже почти год, покупать пока эту отдаленную территорию никто не торопится. Причина проста - труднодоступность летом и недоступность зимой. Земельный участок находится в собственности и ничем не застроен по настоящее время.

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