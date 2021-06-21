Андрей Чибис: "Вы людей на смерть толкаете"

Андрей Чибис призвал предпринимателей не обходить ковидные ограничения. Фото: правительство Мурманской области

С прошлой недели в Мурманской области стали вводить новые ограничения из-за коронавируса. С 21 по 23 июня вступают в силу сразу несколько ковидных правил.

Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве 21 июня сообщил, что будет ужесточаться контроль за предпринимателями и тех, кто будет нарушать ограничения, будут наказывать.

- Изучалось, где чаще всего заражаются северяне, многие - в местах скопления людей: на фудкортах, в детских игровых центрах. Понимаем, что многие ограничения повлекут убытки для предпринимателей, но здоровье людей важнее. Я слышал, что некоторые заведения хвастаются, что вот, мол, есть ограничения, но мы их игнорируем, делаем вход "только для своих". Подумайте, вы людей на смерть толкаете! Не обижайтесь, ничего личного, но тех, кто обходит ограничения, будем жестко наказывать, - прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним: в регионе будут чаще проводить рейды по соблюдению масочного режима.

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