Забил до смерти и вынес на лестницу: житель Ревды услышал приговор суда

Тело мужчины нашли на лестничной площадке. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Житель Ревды, забивший приятеля до смерти, услышал приговор.

Трагедия разыгралась осенью 2020 года. Ночью в квартире одного из домов в Ревде трое мужчин употребляли спиртные напитки. Во время застолья между двумя собутыльникам произошла ссора. После обвиняемый стал избивать приятеля.

– Он нанес противнику не менее десяти ударов руками и ногами по голове и туловищу. Потерпевший ответных ударов не наносил, лежал и защищался от ударов обвиняемого. Когда у потерпевшего пошла кровь и он начал хрипеть, обвиняемый попросил знакомого помочь вынести жертву на лестничную площадку, предполагая, что тот придет в себя, однако от полученных телесных повреждений потерпевший скончался, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Тело обнаружили жильцы дома и сообщили о нем правоохранителям. Следователям удалось восстановить картину событий, и подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК Российской Федерации – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Дело рассмотрел Ловозерский районный суд Мурманской области. Жителя Ревды признали виновным. Решением суда он приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки.

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