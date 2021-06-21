За угрозы должнице коллекторы из Мурманска заплатят штраф

В конфликт между должницей и коллекторами вмешались приставы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За угрозы и оскорбления в адрес должницы коллекторы из Мурманска заплатят штраф. В 2020 году северянка взяла заем у микрокредитной организации, но не смогла вовремя погасить долг. Представители организации на основании агентского договора поручили коллекторам вернуть просроченную задолженность. Но те делали это слишком агрессивно. Женщина пожаловалась на это в Управлении федеральной службы судебных приставов Мурманской области.

– На телефонный номер мурманчанки и на ее страницу в социальной сети «ВКонтакте» стали поступать звонки и сообщения с угрозами и оскорблениями, – сообщили в региональном УФССП. – Доказательством допущенных нарушений со стороны общества послужил ответ интернет-провайдера, согласно которому IP-адрес, через который «ВКонтакте» направлялись сообщения заявителю, принадлежит организации.

В отношении фирмы составили протокол по части 2 статьи 14.57 КоАП Российской Федерации – «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». На днях его рассмотрел Арбитражный суд Мурманской области. Фирму признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

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