Вечером 21 июня в Мурманской области снова будет сильный дождь. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Выходные в Мурманской области выдали дождливые.

- На юге и в центре области дожди были достаточно интенсивными, выпало под 15 миллиметров осадков, в Мурманске - 4 миллиметра за день, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

И пока зонтики убирать рано. Как сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды, вечером 21 июня и в течение ночи 22 июня 2021 года по Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный дождь, грозы.

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