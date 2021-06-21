Под Североморском нашли труп мужчины, пропавшего после ссоры с женой

39-летний мужчина пропал 11 июня. Фото: severomorsk.life

11 июня в Североморске пропал 39-летний мужчина. Он ушел из дома после ссоры с женой и перестал выходить на связь.

Спустя пять дней после случившегося, 16 июня тело северянина нашел его приятель, который ушел на поиски друга. Труп лежал в сопках.

- Оснований предполагать, что в отношении мужчины были совершены преступные действия, нет, - сообщила "КП-Мурманск" старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

При этом не исключается версия, что мужчина мог добровольно уйти из жизни. Для установления причины смерти назначен ряд экспертиз.

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