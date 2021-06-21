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Происшествия21 июня 2021 10:35

Стали известны подробности обнаружения частей тела на берегу озера Имандра

Волны вынесли останки на берег
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Волны вынесли на берег Имандры фрагменты тела.

Волны вынесли на берег Имандры фрагменты тела.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На минувших выходных на берегу озера Имандра со стороны Апатитов отдыхающие сделали страшную находку - волны вынесли на берег фрагменты человеческого тела. В СУ Следственного комитета по Мурманской области "КП-Мурманск" сообщили подробности инцидента.

- Сообщение об обнаружении скелетированных останков поступило в 20.40 19 июня. Их нашли на территории базы отдыха "Лесная" - на прибрежной линии. Предположительно, это останки мужчины, возраст от 25 до 40 лет, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Наталья Тростина.

В данный момент назначен ряд необходимых экспертиз.

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