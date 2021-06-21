Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: отменяются все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия в Мурманской области отменяются до особого распоряжения. Фото: Андрей АБРАМОВ

С этой недели в Мурманской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса, так как число зараженных за сутки вот-вот превысит 100 человек, система здравоохранения вновь испытывает серьезную нагрузку.

- Коронавирус молодеет: мы наблюдаем, что все больше молодых людей заболевает им. Поэтому с 22 июня отменяется всех массовых, культурные мероприятий, как закрытые, так и на свежем воздухе. В ближайшее время должны были состояться фестиваль селедки в Умбе, регата в Кандалакше, День молодежи в Мурманске. Также временно, но мы вынуждены закрыть работу домов культуры, филармоний, театров, - сообщил на оперативном совещании 21 июня губернатор Андрей Чибис.

Все ограничения действуют до особого распоряжения.

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