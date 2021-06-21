Андрей Чибис: "Мы готовимся к обязательной вакцинации от коронавируса"

В Мурманской области готовятся к обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий населения.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С этой недели в Мурманской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса, так как число заболевших за сутки составляет почти сотню человек. Губернатор Андрей Чибис призвал северян не забывать про средства индивидуальной защиты и активнее прививаться.
- Распространяется новый штамм коронавируса, но привитые даже если заболевают, легче переносят, снижается риск осложнений. Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий населения, - сообщил на оперативном совещании 21 июня губернатор.
Он уточнил, что уже в среду, 23 июня, будут подробности, кого и как будут прививать от коронавируса. Но уже известно, что это касается работников сферы торговли, транспорта, общепита, социально-культурных, образовательных учреждений, государственных и муниципальных служащих.
- Не позднее, чем через два дня будет понятно, как проведем обязательную вакцинацию. Но работодателей прошу, не дожидаясь этих сроков, уже начать эту работу.
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