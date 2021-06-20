Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 июня 2021 года - 1263 человека

За последние сутки в Мурманской области от коронавируса умерли три человека. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 июня 2021 года - 1263 человек.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 52 592 человека, 97 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+67, всего 26292), следом идет Североморск (+5, всего 4792). Тройку замыкает Кандалакшский район (+4, всего 3546). Выздоровели 48 819 пациента, а на лечении с COVID-19 остаются 2510 человека.

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