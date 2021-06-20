В Имандре нашли части человеческого тела

Волны вынесли на берег Имандры фрагменты тела. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Следственное управление Следственного комитета по Мурманской области проводит процессуальную проверку по факту обнаружения на озере Имандра останков человеческого тела.

Отдыхающие нашли на берегу фрагменты трупа: части таза и ног. Их волнами вынесло на берег со стороны пятого километра автоподъезда к Апатитам.

- Назначены экспертизы, личность погибшего устанавливается, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Напомним: в июне 2019 года на Имандре нашли тело рыбака, пропавшего на тот момент полгода как. А вот товарищ, который был вместе с ним, так и числится пропавшим без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кольском районе нашли тело рыбака. Мужчина пошел с напарником на рыбалку и не вернулся (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru