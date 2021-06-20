Жительницу Ковдора на инвестициях обманули мошенники

Северянку обманули на желании заработать на инвестициях. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

40-летняя жительница Ковдора хотела заработать на инвестициях, а стала жертвой мошенников. Как сообщили в МВД по Мурманской области, северянка знала о таком виде обмана, но надеялась, что не столкнется с ним.

- На одном из интернет-ресурсов она нашла предложение заработать на инвестиционной площадке. Позвонив по указанному номеру, северянка узнала, что может выгодно вложить деньги, которые вернутся обратно с высокими процентами. Ее устроили предлагаемые условия, она зарегистрировалась на указанном собеседником сайте и внесла на специальный счет 15 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Только сразу после этого телефон, по которому женщина связывалась с "компанией", оказался выключен. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Оказалось, что "брокер" звонил с телефонов, зарегистрированных в Москве и Костромской области.

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