Семужья рыбалка на реке Кола может возобновиться после 23 июня

На Коле вылов семги может возобновиться с 23-24 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чтобы посидеть с удочками на реке Кола рыбакам Мурманской области в этом году надо было пройти сложный путь. Напомним: семужью рыбалку на первом и втором участках ограничили всего двумя днями.

После обращения северян в правительство Мурманской области было принято решение перераспределить квоту, увеличив любительскую за счет научной. А также продлить сезон на неделю, ведь за два дня рыбаки не успели освоить свой лимит. После этого рыбалку опять приостановили.

Но уже скоро, скорее всего, можно будет снова посидеть с удочками. На этой неделе состоялось с участием главы Росрыболовства Ильи Шестакова заседание комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Мурманской области. На ней любителям выделили 1088 килограммов рыбы, которые раньше отдали на воспроизводство семги.

- Для продолжения рыбалки на Коле, Мурманскому филиалу требуется оплата ряда пошлин и сборов для получения специального разрешения от Североморского территориального управления Росрыболовства. Эти процедуры занимают несколько рабочих дней. Ориентировочная дата открытия-продолжения рыбалки на реке Кола 23-24 июня. К этому времени планируется установка лицензионных пунктов (вагончиков) на рыболовных участках в Молочном и Шонгуе, - уточнили в правительстве Мурманской области.

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