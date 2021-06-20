Фестиваль "Гольфстрим" в 2021 году не состоится

2021 год пройдет без "Гольфстрима". Фото: правительство Мурманской области

Одна из примет осени - фестиваль "Гольстрим", который раньше знали как "Мурманскую милю". Обычно он проходит в начале сентября и привлекает внимание больше тысячи спортсменов и зрителей. Но осень-2021 года пройдет без него. И не коронавирус тому причина, как можно было бы ожидать.

- Связано это, в первую очередь, не с пандемией, хотя тоже ситуация сейчас не очень. А связано с тем, что закрыт на ремонт старый Кольский мост на два года, и новый мост остается единственной артерией, связывающий трассы с Мурманском, перекрыть его нельзя ни на час, ни на 15 минут. А при неприкрытом мосту нельзя ничего проводить под ним, - рассказала Nord-News директор центра "Стратегия" и депутат Совета депутатов города Ирина Андреева.

Конечно, можно было бы провести "Гольфстрим" и на другой площадке, например, на стадионе "Строитель", ведь в 2019 году там тоже состоялись отдельные мероприятия. Но все же фишка фестиваля - забег по мосту и заплыв через Кольский залив. Поэтому его отложили до осени 2022 года.

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