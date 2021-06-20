Погода в Мурманске 20 июня 2021 года: до +15 и ливневый дождь

В Мурманске 20 июня облачно и с дождями.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
На этих выходных погода в Мурманске очень непредсказуема. То светит солнце и кажется, что можно гулять без курток, то уже через короткий срок после этого приходится убегать от сильного дождя.
Какая же погода будет 21 июня 2021 года?
- До 12 часов дня ожидается +10…+16, облачно с прояснениями, во второй половине срока возможен ливневый дождь. С 12.00 до 18.00 будет облачно, временами ливневый дождь. С 18.00 до 24.00 также облачно, временами ливневый дождь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Так что гулять можно и нужно, но захватив с собой зонтик.
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