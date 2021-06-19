В Мурманской области построят Кольскую АЭС-2

2028 году в Мурманской области начнется строительство Кольской АЭС-2, завершить работы планируют в 2034 году Фото: Алексей ФОКИН

В 2028 году в Мурманской области начнется строительство Кольской АЭС-2, завершить работы планируют в 2034 году.

- Срок эксплуатации энергоблоков 1-й очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 году, и перед нами уже сегодня встал вопрос о необходимости замещения выбывающих мощностей. Решение о возведении Кольской АЭС-2 было принято еще в конце 20 века, но не было реализовано. Тогда же была выбрана площадка для строительства и проведены предварительные изыскания, - сообщил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как уточнили в компании, новая АЭС-2 будет состоять из двух инновационных энергоблоков типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый со спектральным регулированием и высокими показателями безопасности. В настоящее время проект находится на этапе подготовки к разработке.

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