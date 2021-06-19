Руководство Мурманского рыбного порта: "Надо решать вопрос по возврату рыбы на отечественный берег и реконструкции причалов"

На этой неделе в Мурманск с рабочим визитом прибыл глава Росрыболовства Илья Шестаков Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе в Мурманск с рабочим визитом прибыл глава Росрыболовства Илья Шестаков. После посещения Мурманского морского рыбного порта он отметил, что предприятие находится в плачевном состоянии и для него ищут инвесторов. На эти слова отреагировали на самом предприятии.

- Мы неоднократно сигнализировали и в транспортную прокуратуру, и в областное правительство о плачевном состоянии причалов. Многие их них не только нуждаются в реконструкции, но уже выведены из эксплуатации. Только давая резкую оценку состоянию дел с инфраструктурой порта, Илья Шестаков не уточнил, что речь идет именно о причалах, которые принадлежат государству и управляются ФГУП "Нацрыбресурс", непосредственно подчиненным Росрыболовству. С февраля 2018 года, когда Росимущество передало причалы Нацрыбресурсу, они почти не ремонтируются и практически прекращена работа по перевалке рыбы и морепродуктов в Северном грузовом районе. А в настоящее время в Южном грузовом районе под отстойные суда и даже буровую платформу отданы причалы №43-45, а причал №37 нуждается в капремонте. Всё это сокращает причальный фронт района на 35%! К сожалению, именно вопрос о причалах на рыбхозсовете так и не обсудили, притом, что повесткой заседания значилось развитие рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, - рассказал "КП-Мурманск" Олег Креславский, управляющий АО "Мурманский морской рыбный порт".

Затрагивая тему поиска инвесторов, он отметил, что порт предлагал себя для государственно-частного партнерства по причалам: за минувшие 5 лет компания вложила в ремонт и модернизацию предприятия свыше 1,5 миллиарда рублей.

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