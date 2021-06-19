В Кировске 26 июня пройдут соревнования "Хибины трейл"

Антон Трушенко в прошлый раз сам пробежал по Хибинам 17 километров. Фото: Хибины трейл

В Кировске 26 июня пройдет необычное соревнование "Хибины трейл". Участникам предстоит забег в буквальном смысле слова по Хибинам.

На выбор представлены три дистанции: 17, 42,8 и 83,8 километра. Дистанция в 17 километров пройдет по долине озера Малый Вудъявр, между хребтами Тахтарвумчорр и Поачвумчорр. Набор высоты на ней составит 499 метров, максимальное время пребывания на дистанции 4 часа. Ничего сложного на дистанции не будет, кроме пары неглубоких, буквально по колено, бродов.

Вторая дистанция, на 42,8 километра, носит гордое название "Восточный Петрелиуса". Набор высоты на ней составит 1140 метров, лимит — 8 часов. На маршруте ожидается много сюрпризов, поэтому его рекомендуют тем, кто знаком с бегом по пересеченной местности и имеет опыт пеших горных походов. Спортсмены пробегут по долине ручья Петрелиуса, реки Кунийок. Дистанция проходит через базу контрольно спасательной службы МЧС — Куэльпор, где организован пункт питания.

Дистанция 83,8 километра названа организаторами "шедевром тейлостроения", так носит название "Чоргорр". Спортсмены бегут через перевалы Южный и Северный Чоргорр, общий набор высот составит 4060 метров, а забег на Чоргорр - это разовый подъем на 1010 метров. Пробегают перевал Юмъекорр, известное а народе как Ущелье мертвых, Аку-Аку. Второе дыхание у бегунов открывается при виде самого большого озера в Мурманской области – Имандра и горного массива Чунатундра.

Этот трейл рекомендуется тем, кто умеет бежать не столько быстро, сколько долго, максимальное пребывание на нем 23 часа.

- К этому трейлу огромное внимание, - рассказал редакции "КП-Мурманск" Антон Трушенко, директор СОК "Горняк" и соорганизатор с принимающей стороны. - Тут будут и пункты питания, и пункты оказания медицинской помощи. В этом районе могут быть медведи - специальный контрольные точки будут оснащены медвежьими горнами, которые громкими звуками буду из отпугивать. В прошлый раз, в 2019 году, я пробежал дистанцию 17 километров, хочу попробовать свои силы на марафоне.

Регистрация на трейлы заканчивается завтра, 20 июня. Самый дорогой слот стоит 9600 рублей. Старт в 17.00 от стадиона "Тирвас", забег проходит в самый пик полярного дня - солнце будет светить круглосуточно.

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