19 июня в Мурманске ожидается сильный дождь

ГУ МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на завтра, 19 июня. Ночью севере Мурманской области и в городе Мурманске ожидается сильный дождь. В связи с этим ГУ МЧС России по Мурманской области рекомендует на время непогоды воздержаться от выхода на природу. Обязательно сообщать родственникам или знакомым о маршруте, брать с собой заряженный мобильный телефон и спаснабор.

В это время не рекомендуется оставлять детей без присмотра взрослых, обо всех авариях сообщать сразу в ЕДСС и соблюдать правила пожарной безопасности.

- В случае возникновения ДТП или угрозы жизни и здоровью людей звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112, - сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

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