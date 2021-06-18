По версии одного из национальных туроператоров, Мурманск и «Русский Север» вошли в ТОП-5 самых популярных молодежных направлений в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой турпоток в Мурманской области снизился (350 тысяч человек в 2020 году против 458 тысяч человек в 2019-м) , позитивные моменты в сфере развития отрасли есть.

- По версии одного из национальных туроператоров, Мурманск и «Русский Север» вошли в ТОП-5 самых популярных молодежных направлений в 2021 году. Также в компании отмечают, что «Русский Север» в 2021 году стал новым трендом: за год не менее 10 % молодых путешественников – клиентов компании выбирают туры с северным сиянием, уникальной кухней, необычными пейзажами и достопримечательностями, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Чтобы молодежь активнее интересовалась Заполярьем, рассматриваются разные виды необычного отдыха: фотоохота на китов, наблюдение за ростом грибов, меропрятия, интересные для блогеров

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