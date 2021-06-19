Традиционные соревнования "Солнечные ночи" состоятся в Апатитах и Кировске в июле

Уникальные ночные соревнования все больше привлекают внимание. Фото: Министерство спорта Мурманской области

Традиционные соревнования "Солнечные ночи" пройдут в Кировске и Апатитах 2 и 3 июля. Соревнования проводят с 1982 года по инициативе клуба любителей бега "Сполох".

Программа как обычно делится на два этапа.

В Апатитах в пятницу, 2 июля, пройдут соревнования по бегу по шоссе в 23.45 по автодороге Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко). Предусмотрено две дистанции полумарафон (21,0975 километра) и 10 километров.

В Кировске соревнования по горному бегу пройдут в субботу, 3 июля, в 22.30. Старт от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (город Кировск). Предусмотрено две дистанции: 10,42 километров с набором высоты от старта до финиша 800 метров, 4 километра с набором высоты от старта до финиша 200 метров.

Подать заявку на участие можно по ссылке. Абсолютных победителей и призеров соревнований по результатам двух дней наградят денежными сертификатами, а всем участникам достанется тематический мерч (бафф, футболка и медаль финишера).

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