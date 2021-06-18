Депутаты Мурманской облдумы спросили губернатора, будут ли скидки в магазинах для северян

Мы работаем над тем, чтобы не только вернуть эти скидки, но и увеличить их Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2020 году наступил крах империи «Евророс»: закрылись десятки магазинов, остались миллионные долги.

Во время отчета губернатора по итогам работы за 2020 перед депутатами облдумы Владимир Мищенко задал вопрос по следам ухода торгового гиганта:

- Можно ли провести переговоры с новыми и работающими торговыми сетями по вопросу скидок для населения и реализации местной продукции?

Глава региона ответил, что вопрос уже решен, отметив, что помнит, как все ругали «Евророс», но после закрытая сети оказалось, что его программа была востребована.

- Мы работаем над тем, чтобы не только вернуть эти скидки, но и увеличить их, это прежде всего важно в отношении пожилых северян, - ответил Андрей Чибис.

Он добавил, что власть и профильные органы следят за чистотой в самих магазинах, а также чтобы на прилавках «были видные места для местных производителей».

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