Андрей Чибис: "Мурманская область в «зеленой» зоне по коронавирусу"

С 18 июня начинают действовать новые ограничения из-за коронавируса Фото: Вера СЛОНСКАЯ

В Мурманской области с 18 июня начинают действовать новые ограничения из-за коронавируса.

На последнем заседании оперативного штаба при правительстве Мурманской области высказали серьезные опасения в отношении третьей ковидной волны. По прогнозам Роспотребнадзора региона, она может быть тяжелее, чем ситуация в 2020 году. Как регион пройдет через нее, во многом зависит от сознательности самих северян. Рост заболеваемости связан прежде всего с тем, что северяне стали халатнее относиться к масочному режиму.

- Но отмечу, что сейчас Мурманская область находится в «зеленой зоне» по коронавирусу, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Однако это не значит, что можно расслабляться: за этим последуют новые ограничения.

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