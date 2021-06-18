В Мурманской области снизился уровень бедности: с 11,3% в 2019-м до 10,2%, при этом положение в общем рейтинге субъектов РФ не изменилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На очередном заседании Мурманской областной Думы 18 июня заслушали отчет губернатора о работе за 2020 год.

Напомним: среднемесячная начисленная зарплата в прошлом году составила 69 тысяч рублей, по этому показателю регион входит в топ-10 лидеров по России.

Также в отчете отражено, что в Мурманской области снизился уровень бедности: с 11,3% в 2019-м до 10,2%, при этом положение в общем рейтинге субъектов РФ не изменилось.

- При этом из-за пандемии коронавируса в Заполярье выросла зарегистрированная безработица (2,6% при среднем общероссийском показателе 3,7%), к 1 мая 2021 года она успела снизиться на 1,8%, - сообщил Андрей Чибис.

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