В Мурманской области снизился уровень бедности: с 11,3% в 2019-м до 10,2%, при этом положение в общем рейтинге субъектов РФ не изменилось
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На очередном заседании Мурманской областной Думы 18 июня заслушали отчет губернатора о работе за 2020 год.
Напомним: среднемесячная начисленная зарплата в прошлом году составила 69 тысяч рублей, по этому показателю регион входит в топ-10 лидеров по России.
Также в отчете отражено, что в Мурманской области снизился уровень бедности: с 11,3% в 2019-м до 10,2%, при этом положение в общем рейтинге субъектов РФ не изменилось.
- При этом из-за пандемии коронавируса в Заполярье выросла зарегистрированная безработица (2,6% при среднем общероссийском показателе 3,7%), к 1 мая 2021 года она успела снизиться на 1,8%, - сообщил Андрей Чибис.
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