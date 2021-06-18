Андрей Чибис: "У Мурманской области почти нет задолженности по коммерческим кредитам"

За два года госдолг Мурманской области снизился на 5,1 миллиарда рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ

18 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил перед депутатами Мурманской облдумы с отчетом о работе за 2020 год.

- Госдолг региона на начало 2020 года составлял 14 миллиардов рублей, сейчас - 13,6 миллиарда. Также у нашей области почти нет задолженности по коммерческим кредитам - на 1 января 2021 она была практически погашена и составляет 2% объема долга, - сообщил Андрей Чибис.

Он отметил, что это следствие выполнения поручений президента, который призвал регионы изменить свою финансовую политику. За два года госдолг Мурманской области снизился на 5,1 миллиарда рублей.

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