В Мурманске Вечный огонь перенесли на временную горелку на период профилактики

Главная цель мероприятия – демонстрация того, что при проведении профилактики Вечный огонь не гасят, а переносят на временную горелку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 июня у мемориала Защитникам Советского Заполярья провели профилактические работы на горелке Вечного огня. Сам огонь для этого торжественно перенесли во временную горелку. В мероприятии принимали участие комитет молодежной политики Мурманской области и Мурманоблгаза и председатель межрегиональной общественной организации «Пограничники Арктики», полковник в отставке Георгий Николаевич Железников, бойцы юнармии. Всю церемонию посвятили 80-летию начала Великой Отечественной войны.

- Главная цель мероприятия – демонстрация того, что при проведении профилактики Вечный огонь не гасят, а переносят на временную горелку и после завершения работ возвращают на мемориал, - сообщили в комитете молодежной политики Мурманской области.

Такое мероприятие в Мурманске прошло впервые, но станет традиционным и сохранит торжественность.

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