Мурманскую область в 2020 году посетило 350 тысяч туристов

Общий туристический поток в Мурманскую область в 2021 году составил 350 тысяч человек против 458 тысяч в 2019 году Фото: Антон ЗАБИРОВ

2020 год испортил многие планы, в том числе и на отдых. Туристическая сфера Мурманской области на себе испытала последствия локдауна.

- Общий туристический поток в Мурманскую область в 2020 году составил 350 тысяч человек против 458 тысяч в 2019 году, из них почти 42 тысячи - иностранные туристы (78 тысяч в 2019 году), - сообщил во время выступления с докладом за 2020 год перед депутатами Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис.

В целом за 12 месяцев турпоток в регион сократился на 23% из-за ковидных ограничений. Зато Заполярье стало активнее привлекать блогеров: их в область прибыло около 100, общий охват аудитории составил около 15 миллионов человек.

Помимо этого вырос объем платных туристических услуг: 3,174 миллиарда против 3,028 миллиарда в 2019-м.

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