Синоптики рассказали, ждать ли в Мурманской области летом жару

Этим летом в Мурманске жару не обещают Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целом по России прогноз о теплом летнем сезоне подтверждается. Май был на 90% территорий нашей страны более жарким, чем обычно, даже в некоторых северных регионах. На 6-7 градусов жарче обычного было на Урале и Западной Сибири, в Поволжье - на 5, в Москве - на 1,5.

Дефицит осадков в мае ощущался в республиках Северного Кавказа, в Уральском федеральном округе, в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайский край. За этими регионами специалисты буду смотреть особенно внимательно на предмет засухи и пожаров.

- Эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов. Если ситуация не изменится, с середины июня можно будет констатировать условия для возникновения засухи. Пока мы об этом не говорим, но внимательно анализируем, - пояснил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

На июнь же в целом по прогнозу нет ни одного региона, где температура окажется ниже нормы. Более того синоптики в целом прогнозируют более жаркое лето, чем обычно. По их расчетам очень высока вероятность того, что средняя температура на планете в ближайшие пять лет повысится.

Среднегодовую глобальную температуру обещают на один градус больше, чем в доиндустриальные времена - между 1850 и 1900 годом. А один год из пяти последующих даст показатель даже в 1,5 градуса.

Наиболее глобальное потепление отражается на высоких широтах. То есть на северах. Кроме Мурманской области. Лето тут Росгидрометцентр обещает в пределах нашей привычной нормы, жары не будет, а будет все как обычно: серое небо на Мурманском, иногда дождь, иногда град или снежная крупа. Местами и временами солнце и тепло. Хотя мы бы от глобального потепления на 1,5 градуса не отказались, но даже здесь проскочили мимо очереди. Будем надеяться на следующий год!

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