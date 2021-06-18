Погода в Мурманске на 19 и 20 июня 2021 года: дождливо, но тепло

Выходные в Мурманской области обещают быть теплыми, но с дождями. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Впереди выходные, и северян волнует вопрос, какой будет погода 18 и 19 июня 2021 года. На прошлых выходных было тепло, пусть и дождливо. Удастся ли отдохнуть на свежем воздухе без хлопот в этот раз?

- 18-19 июня наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с Северного моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 19 июня, преобладающая температура воздуха ночью +6 - 12°, днем +13 - 19°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

18 июня будет облачная, днем с прояснениями погода. Дождь, ночью в отдельных районах сильный. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +7 - 12°, днем +12 - 17°, на юге области до +22°.

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