98 домов в Больничном городке признаны аварийными и ветхими

Большинство домов на Больничном городке признаны аварийными. Фото: скриншот видео/www.youtube.com/channel/UCR7tmGlTEp0pkRM2-r3gSKg

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал чиновников сосредоточиться на жилищном строительстве.

– Многие годы у нас на территории области отношение к жилищному строительству было по остаточному принципу. Наша общая задача – эту ситуацию радикально переломить. Необходимо сделать акцент на развитии жилищного строительства, и первый глобальный и важнейший проект – это реновация Больничного городка, – сказал Андрей Чибис. – Второе, нужно активизировать малоэтажное строительство. И третье, у нас в области много земельных участков, которые предоставлены многодетным семьям, но не обеспечены инфраструктурой. Обращаю внимание коллег из ресурсоснабжающих организаций, что это должно стать приоритетным направлением в рамках производственных и инвестиционных программ.

По словам главы региона, в ближайшее время создадут специальную группу под руководством первого заместителя губернатора Оксаны Демченко для координации работы по этому направлению.

Во время рабочего совещания был представлен проект реновации микрорайона «Больничный городок» в Мурманске. Об этапах его реализации рассказала заместитель генерального директора областного Центра содействия жилищному строительству Анна Баранова.

На сегодняшний день из 147 домов 98 признаны аварийными и ветхими, они требуют расселения. Общая площадь участка составляет около 36 гектаров. Впоследствии на этом участке построят 32 новых жилых дома, где смогут жить более 6 тысяч человек. Для них благоустроят территорию в 13,5 гектара.

Сейчас идет разработка концепции развития микрорайона «Больничный городок». Тем временем первый дом находится на стадии проектирования. Его должны возвести на улице Павлова. А его площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров. Еще свыше 15 тысяч квадратных метров жилья должны ввести в эксплуатацию в 2022-2023 годах. Третий и четвертый этапы проекта завершат к 2025 году.

Свыше 30 территорий в Мурманской области рассматривают для развития индивидуального жилищного строительства. Пять уже определены для реализации пилотных проектов в Мурманске, Коле и Полярных Зорях.

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