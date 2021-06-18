«Вице-адмирал Кулаков» провёл ракетные стрельбы в Баренцевом море

Военные моряки отрабатывали действия для отражения атаки средств воздушного нападения. Фото: пресс-служба Северного флота

Ракетные стрельбы в Баренцевом море провел экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Военные моряки отрабатывали действия для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника на отряд кораблей с выполнением стрельбы зенитной ракетой по имитированной воздушной цели.

– Учение по противовоздушной обороне экипаж провел в полигонах боевой подготовке Северного флота в Баренцевом море. Стрельба была выполнена зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Кроме задач ПВО военные моряки отработали взаимодействие с палубными вертолетами Ка-27, которые выполнили посадки и взлеты на палубу корабля, – сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отметим, что до этого боевые расчеты противолодочного корабля отработали полный спектр задач по поиску и слежению за подводным противником. Кроме того проведена стрельба практической торпедой по подводной лодке.

Сейчас корабль «Вице-адмирал Кулаков» продолжает выполнять плановые мероприятия курса боевой подготовки. Сейчас он маневрирует. Возвращение корабля запланировано на конец недели.

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