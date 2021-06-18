В районе трассы «Североморск-Североморск-3» заметили медведя

Минувшей ночью косолапого заметили в районе 13-го километра автодороги Североморск-Североморск-3. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Северяне сообщают, что участились случаи появления медведей рядом с городами Мурманской области. Минувшей ночью косолапого заметили в районе 13-го километра автодороги Североморск-Североморск-3.

Отдел по безопасности населения администрации ЗАТО города Североморск призывает жителей быть бдительными.

– Летом медведи довольно активны. Это обусловлено поиском пищи. Ради нее они способны пройти несколько тысяч километров. Медведей привлекают свалки, объедки от пикников и т.д. приводят к развитию опасных для человека ситуаций, – сообщили в отделе по безопасности населения администрации ЗАТО города Североморск.

Северян призывают вне зависимости от размеров медведя и его поведения, относиться к нему как грозному и мощному хищнику, у которого непредсказуемое поведение.

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